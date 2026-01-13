Calolziocorte | ecco i biglietti vincenti della lotteria dei commercianti

Sono stati annunciati in municipio i numeri vincenti della Lotteria dei commercianti di Calolziocorte. I biglietti estratti rappresentano un momento importante per il sostegno e la valorizzazione del settore commerciale locale. I partecipanti sono invitati a verificare i propri biglietti per conoscere eventuali vincite. Questo evento testimonia l’impegno della comunità nel promuovere le attività commerciali del territorio.

Sono stati estratti in municipio i biglietti vincenti della Lotteria dei commercianti di Calolziocorte. L'estrazione si è tenuta domenica alla presenza del sindaco Marco Ghezzi, del vice Aldo Valsecchi e della promotrice dell'iniziativa Cristina Valsecchi, coordinatrice di Confcommercio Valle San.

LOTTERIA DEI COMMERCIANTI DI CALOLZIO, TUTTI I NUMERI VINCENTI - Per ritirare i premi, i vincitori dovranno recarsi presso la delegazione Confcommercio di Calolziocorte (Corso Dante 31b), portando il biglietto vincente e un documento d’identità. lecconews.news

Ultimi giorni per poter raccogliere i biglietti della sottoscrizione a premi dei Commercianti! In palio €. 5.000,00 in buoni regalo #calolziocorteshopping #shopping #shoppinglecco #Calolziocorte #abbigliamentodonna #abbigliamentouomo - facebook.com facebook

