Calhanoglu ecco l’esito degli esami | quante gare salta

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter. Dopo aver accusato un problema nel finale della partita contro il Napoli, Calhanoglu si è sottoposto a esami diagnostici. Di seguito, le informazioni ufficiali riguardanti l’esito degli accertamenti e le eventuali gare da saltare.

Arrivano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter si è sottoposto oggi ad accertamenti strumentali dopo il problema accusato nel finale della sfida contro il Napoli. Attraverso una nota diffusa dal club, l’Inter ha comunicato che gli esami, effettuati presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. Le condizioni del giocatore verranno monitorate giorno per giorno, con una nuova valutazione prevista nei prossimi giorni. Calhanoglu fermo almeno 20 giorni. Calhanoglu starà fermo almeno 20 giorni e non sarà certamente a disposizione per il recupero di campionato contro il Lecce, salterà anche la successiva gara con l’ Udinese, la gara di Champions contro l’Arsenal, poi Pisa, Dortmund e Cremonese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Infortunio Cancellieri, c’è l’esito degli esami dell’attaccante della Lazio. Il comunicato ufficiale del club. Ecco quante partite salta Leggi anche: Infortunio Calhanoglu, nuova tegola per l’Inter! Ecco l’esito degli esami La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calhanoglu, guaio Inter: l'esito dell'infortunio e quante partite salta - I nerazzurri hanno comunicato il bollettino sulle condizioni del calciatore turco: per quanto tempo lo perderà Chivu ... tuttosport.com

UFFICIALE Inter, tegola Calhanoglu per Chivu: cosa si è fatto e quante partite salterà - Il turco si è fermato per un problema al soleo contro il Napoli e starà fermo diversi giorni: un problema grosso per i nerazzurri L’Inter è uscita senza dubbio più scottata dal big match con il Napoli ... calciomercato.it

Infortunio Calhanoglu, nuova tegola per l’Inter! Ecco l’esito degli esami e quanto dovrebbe star fermo: il comunicato del club - Ecco l’esito degli esami e quanto dovrebbe star fermo: il comunicato del club Piove sul bagnato in casa Inter, con una notizia che preoccupa non poco l ... calcionews24.com

FLASH – #Inter, l’esito degli esami strumentali per #Calhanoglu: i tempi di recupero x.com

In Inter-Napoli tentano di rovinare il dischetto prima del rigore di Calhanoglu, come Pavlovic in Milan-Genoa. Ma la protezione di Thuram e la sportività di Milinkovic-Savic rendono l’esito diverso: https://fanpa.ge/6muTX - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.