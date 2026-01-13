Caldo record e piogge in aumento | il 2025 tra gli anni più caldi in Lombardia

Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi in Lombardia, registrando il quarto posto tra i anni più caldi da quando sono iniziate le misurazioni. Le temperature record e l’aumento delle piogge sono segnali evidenti dei cambiamenti climatici in corso nella regione, evidenziando l’importanza di monitorare e comprendere le tendenze climatiche locali.

