Caldo record e piogge in aumento | il 2025 tra gli anni più caldi in Lombardia

Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi in Lombardia, registrando il quarto posto tra i anni più caldi da quando sono iniziate le misurazioni. Le temperature record e l’aumento delle piogge sono segnali evidenti dei cambiamenti climatici in corso nella regione, evidenziando l’importanza di monitorare e comprendere le tendenze climatiche locali.

Il 2025 in Lombardia è stato il quarto anno più caldo di sempre. O almeno da quando si effettuano le misurazioni. A confermarlo l'indagine condotta dal Servizio meteorologico di Arpa Lombardia, che prende in considerazione i dati di 13 località nella Regione.Caldo e pioggiaL'anno passato è stato. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

