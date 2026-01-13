Caldaia fuori uso scuola al gelo a Ogliara | alunni trasferiti e doppi turni

A Ogliara, una caldaia fuori uso ha causato l’interruzione del riscaldamento nelle scuole, portando al trasferimento temporaneo degli alunni in altri plessi del territorio. Per garantire la continuità didattica, il sindaco Vincenzo Napoli ha emanato un’ordinanza che prevede anche l’organizzazione di doppi turni. La situazione resta monitorata per trovare una soluzione duratura e ripristinare la normale funzionalità degli impianti.

Scuola al gelo a Ogliara a causa di una caldaia fuori uso. Per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità didattica, il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un'ordinanza che dispone il trasferimento temporaneo degli alunni in altri plessi scolastici del territorio comunale.

Scuola al freddo, genitori della primaria Siani in protesta ad Aversa - Caldaia spenta e bambini all’agghiaccio con le temperature glaciali di questi giorni. msn.com

Caldaia rotta, a Mairano il ritorno a scuola è al freddo - Con il ripristino del riscaldamento, la situazione è progressivamente rientrata nella norma nel corso della giornata, permettendo il regolare proseguimento delle attività. giornaledibrescia.it

Sciopero con presidio fuori dalla scuola che al rientro dalle vacanze è rimasta fredda per un guasto alla caldaia. Dopo l’intervento dei tecnici venerdì la temperatura nelle aule è salita da 12 a 19 gradi. x.com

