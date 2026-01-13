Calciomercato Ternana Durmush e Bianay in partenza Obiettivo primario Majer | al lavoro per trovare la soluzione

Da ternitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ternana si appresta a completare due operazioni in uscita con Bianay, Balcot e Mert Durmush in partenza. La società lavora inoltre per definire il trasferimento di Majer, che rappresenta l’obiettivo principale del calciomercato. La situazione è in fase di finalizzazione, con l’intento di ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Due operazioni in uscita per la Ternana, ormai prossime alla definizione. I giovani Bianay Balcot e Mert Durmush infatti sono in procinto di salutare la compagine rossoverde. Per entrambi è prevista la risoluzione anticipata del prestito rispettivamente con il Torino ed il Pisa. I calciatori non. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Calciomercato Ternana, Giuseppe Loiacono in partenza: blindati i ‘big’ rossoverdi

Leggi anche: Ascoli-Ternana 1-0, le pagelle: male l'asse di destra Bianay-Romeo, insufficienza anche per Proietti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ascoli-Ternana 1-0, le pagelle: male l'asse di destra Bianay-Romeo, insufficienza anche per Proietti; Ternana-Livorno 2-1, rossoverdi in rimonta: prima gioia del 2026 sotto il diluvio; Ascoli-Ternana 1-0, rossoverdi sconfitti di misura: decide D'Uffizi; Ascoli-Ternana, le formazioni ufficiali.

calciomercato ternana durmush bianayCoppa Italia – Ternana-Potenza, out Meccariello non convocati Bianay e Durmush - Sono 25 i convocati da Fabio Liverani per la partita di domani pomeriggio al "Libero Liberati" contro il Potenza valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. ternananews.it

calciomercato ternana durmush bianayTernana (non pervenuta) sconfitta dall’Ascoli - L’arbitro, sul finale, assegna un rigore che poi viene revocato al “check“ ... msn.com

calciomercato ternana durmush bianayTernana - Comincia bene l'anno calcistico per la Ternana che sconfigge 2- msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.