Calciomercato Ternana Durmush e Bianay in partenza Obiettivo primario Majer | al lavoro per trovare la soluzione

La Ternana si appresta a completare due operazioni in uscita con Bianay, Balcot e Mert Durmush in partenza. La società lavora inoltre per definire il trasferimento di Majer, che rappresenta l’obiettivo principale del calciomercato. La situazione è in fase di finalizzazione, con l’intento di ottimizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Due operazioni in uscita per la Ternana, ormai prossime alla definizione. I giovani Bianay Balcot e Mert Durmush infatti sono in procinto di salutare la compagine rossoverde. Per entrambi è prevista la risoluzione anticipata del prestito rispettivamente con il Torino ed il Pisa. I calciatori non. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

