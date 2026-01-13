Calciomercato Roma il punto | Vaz e Malen gli anti Raspadori Dovbyk non si muove

In attesa di sviluppi sul fronte Raspadori, il calciomercato della Roma si concentra sui nuovi acquisti. Vaz e Malen vengono considerati come alternative all’attaccante italiano. Nel frattempo, Dovbyk resta fermo e non sono previste novità a breve. La società continua a lavorare per rafforzare il reparto offensivo, con le offerte già formalizzate per due nuovi giocatori.

Mentre la pista Raspadori sembra sempre più lontana, Massara ha già formalmente chiuso per due nuovi attaccanti. Il primo viene dal Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi, l'intesa con il club francese c'è manca solo l'accordo con il calciatore che però non dovrebbe avere dubbi sulla sua nuova destinazione. Si chiama Robinio Vaz, 18 anni, giocatore molto fisico ma con una gran velocità. 1 metro e 85, bravo nel giocare spalle alla porta facendo inserire i compagni e mandandoli in profondità. Ad oggi ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni con l'OM, collezionando 4 gol e 2 assist, tutti questa stagione.

