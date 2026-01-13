Calciomercato Roma Dragusin prima scelta | Vavro tra le alternative

La Roma sta valutando diverse opzioni per il reparto difensivo, con Dragusin come prima scelta. Vavro rappresenta una delle alternative considerate dal club, nel contesto di un mercato che vede anche la richiesta di rinforzi da parte di Gasperini, che ha chiesto due attaccanti e un difensore centrale. La società continua a monitorare le possibilità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

La Roma è alla ricerca di un difensore centrale. Gasperini, ha richiesto, oltre a due attaccanti, anche un rinforzo in difesa. Il nome più caldo e più vicino ai giallorossi, come già riportato nei giorni scorsi, è quello di Radu Dr?gu?in. Il difensore del Tottenham, infatti, ha già detto sì alla Roma, che ora attende soltanto il via libera del club londinese per affondare il colpo. L’operazione, però, non è delle più semplici. La Roma ha proposto agli Spurs un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. Il Tottenham, dal canto suo, cerca maggiori certezze economiche in caso di cessione dell’ex Genoa e ha momentaneamente messo in stand-by l’offerta giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Dragusin prima scelta: Vavro tra le alternative Leggi anche: Calciomercato Roma, Lucca tra le alternative: su di lui anche il Milan Leggi anche: Calciomercato Roma, concorrenza per Disasi: Massara segue Dragusin Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Roma, trattativa nel vivo con il Marsiglia per Robinio Vaz; Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson; Roma, affondo per Dragusin: c’è un piano per chiudere in poco tempo; Il Tottenham gela la Roma: rifiutata la prima offerta per Dragusin. Roma, trattativa nel vivo per Robinio Vaz. Prima offerta per Dragusin - P er quanto riguarda la difesa, la Roma ha presentato la prima offerta al Tottenham per Dragusin in prestito con diritto di riscatto. sport.sky.it

