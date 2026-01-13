Calciomercato Napoli | Lang contatti avviati col Fenerbahçe ma c’è anche il Besiktas

Il calciomercato del Napoli è ancora in fase embrionale, con alcune trattative appena avviate. Tra i nomi più discussi ci sono Lang, con contatti avviati con il Fenerbahçe, e il Besiktas. Al momento, non ci sono ufficialità o accordi definitivi, e il mercato si sta delineando lentamente, concentrandosi soprattutto sulle possibili operazioni in attacco.

Il mercato del napoli non è di fatto ancora partito. Si discute, come sempre, sui nomi caldi, sopratutto per l'attacco. Ma non bisogna dimenticare che il club potrà fare mercato solo a parametro zero e, per questo, necessita di vendere prima. Il Corriere dello Sport ha parlato del mercato di Noa Lang Calciomercato Napoli, il futuro di Lang. Sono al momento in stand-by tutte le altre operazioni, come il trasferimento di Ambrosino al Venezia al momento sospeso. Hanno tante richieste anche Vergara e Marianucci ma, in questi giorni, il Napoli ha scelto di dare priorità alla questione attaccante. Sullo sfondo, oltre a Raspadori, anche Daniel Maldini dell'Atalanta e Raheem Sterling, fuori rosa con il Chelsea.

