Calciomercato LIVE giornata calda | Raspadori all’Atalanta Roma attiva

Aggiornamenti in tempo reale sulle trattative di calciomercato: oggi si registrano importanti sviluppi, con Raspadori vicino all'Atalanta e la Roma molto attiva. Le principali squadre italiane sono in movimento, con segnali concreti su vari fronti, tra affari conclusi e operazioni in rapido sviluppo. La giornata promette ulteriori novità nel mercato estivo di questa stagione.

Giornata calda sul fronte trasferimenti. Si muovono le big e arrivano segnali concreti su più tavoli, tra affari chiusi e operazioni in accelerazione. È definito il passaggio di Giacomo Raspadori all’ Atalanta: operazione da 23 milioni di euro. L’attaccante lascia l’orbita giallorossa e diventa un nuovo rinforzo per il progetto nerazzurro. La Roma è invece protagonista su due fronti. Chiusura imminente per Robinio Vaz, con l’operazione ormai blindata, e rilancio deciso per Donyell Malen, con i giallorossi al lavoro per completare il reparto offensivo. Il mercato resta in pieno fermento anche per Juventus, Milan, Inter e Napoli, con trattative e sondaggi in corso destinati a entrare nel vivo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Como1907news.com

