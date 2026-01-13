Calciomercato LIVE giornata calda | Raspadori all’Atalanta Roma attiva

Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato: Raspadori vicino all’Atalanta, la Roma si mostra molto attiva. La giornata si caratterizza per importanti movimenti e segnali concreti da parte delle grandi squadre, con affari in fase avanzata e operazioni che prendono velocità. Segui tutte le novità e le trattative in corso per rimanere aggiornato sulle ultime novità del mercato.

Giornata calda sul fronte trasferimenti. Si muovono le big e arrivano segnali concreti su più tavoli, tra affari chiusi e operazioni in accelerazione. È definito il passaggio di Giacomo Raspadori all’ Atalanta: operazione da 23 milioni di euro. L’attaccante lascia l’orbita giallorossa e diventa un nuovo rinforzo per il progetto nerazzurro. La Roma è invece protagonista su due fronti. Chiusura imminente per Robinio Vaz, con l’operazione ormai blindata, e rilancio deciso per Donyell Malen, con i giallorossi al lavoro per completare il reparto offensivo. Il mercato resta in pieno fermento anche per Juventus, Milan, Inter e Napoli, con trattative e sondaggi in corso destinati a entrare nel vivo nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

