Calciomercato Lazio spunta un nuovo nome per il centrocampo | duello aperto con la Fiorentina

Sul fronte del calciomercato, la Lazio valuta un nuovo profilo per il centrocampo, alimentando un confronto diretto con la Fiorentina. Sebbene le trattative siano discretamente mantenute, l’interesse si fa più concreto, indicando una strategia mirata a rinforzare la rosa. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane, mentre le due società si preparano a un possibile scontro per aggiudicarsi il giocatore.

Calciomercato Lazio, nuovo obiettivo per il centrocampo: si profila un duello acceso con la Fiorentina, le ultimissime Il calciomercato della Lazio procede lontano dai riflettori, ma con una strategia sempre più definita. Tra le nuove idee emerse per rinforzare il centrocampo spunta il nome di Patrick Wimmer, classe 2001 del Wolfsburg. L'indiscrezione, rilanciata da Nicolò .

Calciomercato Lazio, spunta un nuovo profilo per l’attacco: piace Panichelli dello Strasburgo - Le ultimissime La Lazio è già al lavoro per trovare il sostituto di Valentín Castellanos. lazionews24.com

Lazio, Gila e Romagnoli a rischio addio: spunta un nuovo nome per la difesa / Mercato - I due centrali titolari dell'allenatore toscano hanno il contratto in scadenza nel 2027 ed i rinnovi sono complicati: spunta un nuovo nome ... msn.com

Calciomercato Lazio | Dati oggettivi su Rayan La Lazio monitora Rayan, attaccante brasiliano classe 2006 (19 anni) del Vasco da Gama. Valutazione del club brasiliano: circa 50 milioni Ipotesi Lazio: operazione tra 20–30 milioni + circa 30% sulla fut - facebook.com facebook

Calciomercato Lazio: fuori Tavares, dentro Pedraza. Le ultime sulla difesa biancoceleste ift.tt/cKimxZ6 x.com

