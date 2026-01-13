Calciomercato Lazio | sfuma l’arrivo di questo grande obiettivo ma spunta un’alternativa inedita Dentro ai movimenti dei biancocelesti

Nel calciomercato della Lazio, si interrompe la trattativa per un grande obiettivo, aprendo la strada a un’alternativa inedita. I movimenti dei biancocelesti si susseguono, mentre la potenza economica della Premier League influisce sulle strategie di mercato. Ecco un aggiornamento sulle ultime novità e le scelte compiute dalla società per rafforzare la rosa.

Calciomercato Lazio News/ Ratkov il nuovo attaccante titolare, Guendouzi vola in Turchia (7 gennaio 2026) - Il calciomercato Lazio è pronto a salutare anche Matteo Guendouzi mentre aspetta l'arrivo del nuovo attaccante, Petar Ratkov ... ilsussidiario.net

Calciomercato: si aprono le trattative, Roma e Lazio sognano nuovi attaccanti - Sogni che ti camminano accanto cantava Bennato, ma in questa tornata di calciomercato che si apre tra poche ore Lazio e Roma hanno bisogno di pescare giocatori capaci di segnare: solo 18 le reti dei ... rainews.it

Calciomercato Lazio: Castellanos al West Ham, Raspadori obiettivo primario

Calciomercato Lazio | Dati oggettivi su Rayan La Lazio monitora Rayan, attaccante brasiliano classe 2006 (19 anni) del Vasco da Gama. Valutazione del club brasiliano: circa 50 milioni Ipotesi Lazio: operazione tra 20–30 milioni + circa 30% sulla fut - facebook.com facebook

Calciomercato Lazio: fuori Tavares, dentro Pedraza. Le ultime sulla difesa biancoceleste ift.tt/cKimxZ6 x.com

