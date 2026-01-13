Calciomercato Lazio | fuori Tavares dentro Pedraza Le ultime sulla difesa biancoceleste

La Lazio ha concluso l’operazione di uscita di Tavares e ha formalizzato l’ingaggio di Pedraza. La società prosegue con impegno le trattative per rafforzare la rosa, mantenendo un’attenta strategia di mercato. Le ultime novità sulla difesa biancoceleste riflettono l’obiettivo di consolidare la squadra per la stagione in corso. Continueranno gli aggiornamenti sulle mosse di calciomercato dei biancocelesti.

Il mercato della Lazio è in continuo fermento. I biancocelesti lavorano senza sosta ad operazioni in entrata e in uscita. Nessuno escluso dalle cessioni, nemmeno i big. Chi è da tempo con le valigie in mano è Nuno Tavares, ormai prossimo a salutare Formello. La partenza del portoghese non.

Pedraza Lazio, il giocatore in pole per sostituire Tavares! Gli aggiornamenti - Ecco quanto emerso sull’affare di mercato del momento Il calciomercato Lazio entra in una fase decisiva anche sul fronte delle uscit ... lazionews24.com

Calciomercato Lazio, Dalla Palma: "Romagnoli, gli agenti lo stanno offrendo in Qatar..." Continua qui https://ift.tt/7ay4tYJ #lazio #laziopress - facebook.com facebook

Calciomercato Lazio, si lavora per Toth del Ferencvaros. Besiktas su Nuno Tavares #SkySport #SkySerieA #SkyCalciomercato x.com

