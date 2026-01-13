Calciomercato Juve | la Roma prova a chiudere per un possibile ‘vice Yildiz’ Le ultimissime

La Roma sta lavorando per completare l’acquisto di un giocatore che possa fungere da vice Yildiz, nel contesto del calciomercato. La trattativa è in fase avanzata e mira a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali, mentre le parti coinvolte cercano di definire gli ultimi dettagli per portare a termine l’accordo.

sulla trattativa con l'Aston Villa. La Roma ha deciso di rompere gli indugi sul mercato e sta accelerando in modo deciso per assicurarsi le prestazioni di Donyell Malen. La dirigenza giallorossa, spinta dalla necessità di rinforzare il reparto offensivo dopo alcune trattative sfumate, sta lavorando ai fianchi dell' Aston Villa per chiudere l'operazione nelle prossime ore. L'obiettivo è chiaro: evitare che la trattativa si trascini troppo a lungo, scongiurando il rischio di un inserimento da parte di altre pretendenti.

