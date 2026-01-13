Calciomercato Inter Nahuel Molina | un campione del Mondo per la fascia destra?

L’interesse per Nahuel Molina nel calciomercato dell’Inter si fa sempre più concreto, con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. L’Atalanta, tuttavia, ha richieste elevate, rendendo difficile l’affare. Sebbene Molina sia un campione del Mondo e un profilo di alto livello, la trattativa resta complessa, e il trasferimento potrebbe non concretizzarsi. L’attenzione resta rivolta alle prossime settimane di mercato.

L’Atalanta, si sa, è una bottega alquanto cara. E quello che sembrerebbe l’obiettivo numero uno per la fascia destra nerazzurra – Marco Palestra, ça va sans dire – potrebbe rimane un sogno di mezza estate. Come Ademola Lookman o come Ederson. Se i quaranta milioni di cui si parla in questi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Nahuel Molina: un campione del Mondo per la fascia destra? Leggi anche: Calciomercato Inter, fascia destra sotto osservazione: perché piace Palestra? I dettagli sul giocatore del Cagliari Leggi anche: Calciomercato Inter, Luis Henrique bocciato? Tutte le alternative per la fascia destra Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dodô, Molina o una soluzione interna: i piani dell'Inter per la corsia di destra; Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid; Calciomercato Inter, Nahuel Molina: un campione del Mondo per la fascia destra?; Calciomercato Inter LIVE - Molina nome concreto per l'Inter, come anticipato da. L’Inter piomba su Molina: la posizione dell’Atletico - Per l’estate 2026 rimane vivo il sogno Palestra, mentre per una soluzione più immediata viene considerato valido il profilo di Dodo della ... passioneinter.com

Inter-Molina, Napoli-Maldini e STOP Zirkzee-Roma : mercato di oggi | OneFootball - Come scrive La Nazione, con l’uscita imminente di Mattia Viti, che tornerà al Nice prima del prestito alla ... onefootball.com

Fattore Mondiale: dall’Inter alla Juve in prestito, via libera del giocatore - Inter Juve: affare di calciomercato con la formula del prestito fino a giugno. calciomercato.it

Sarebbe l’acquisto giusto sulla destra #chiesa #inter #seriea #calciomercato - facebook.com facebook

#Calciomercato #Inter- #Vlahovic, contropiede Marotta al #Milan - L'indiscrezione clamorosa - Tentazione araba per un nerazzurro. E #Frattesi... x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.