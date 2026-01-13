Calciomercato Inter c’è un altro croato oltre Mlacic | si lavora per questo 2008

L’Inter prosegue nelle proprie strategie di rafforzamento puntando sui giovani talenti europei, con particolare attenzione alla Croazia. Oltre a Mlacic, si lavora per arrivare a un altro calciatore croato nato nel 2008, mantenendo alta l’attenzione sul mercato dei giovani. La società nerazzurra intende consolidare il proprio progetto di sviluppo, puntando su prospettive promettenti provenienti dall’Est Europa.

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a guardare con grande attenzione al mercato dei giovani talenti dell’Europa dell’Est, e la Croazia resta un bacino privilegiato per la dirigenza nerazzurra. Dopo l’interesse già concreto per Mlacic dell’ Hajduk Spalato, emerge un nuovo profilo seguito con cura dagli osservatori interisti: si tratta di Leon Jakirovic, promettente difensore della Dinamo Zagabria nato nel 2008. Il club milanese sta lavorando su più tavoli in ottica futura, cercando di anticipare la concorrenza sui profili più interessanti del panorama giovanile. Jakirovic rappresenta un nome ancora poco conosciuto al grande pubblico, ma già apprezzato dagli addetti ai lavori per maturità tattica e potenziale di crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

