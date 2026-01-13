Sul fronte del calciomercato dell'Inter, il Galatasaray ha recentemente effettuato un blitz a Milano. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti indicano che Davide Frattesi potrebbe non essere più tra gli obiettivi principali del club turco. Restano da seguire le evoluzioni di una trattativa che, in questi giorni, si sta delineando con attenzione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i dirigenti del Galatasaray sono da poco arrivati a Milano ma nel mirino non sembra più esserci Davide Frattesi. Il calciomercato invernale entra nel vivo con un’incursione di peso dalla Turchia. I vertici del Galatasaray, rappresentati dal vice presidente Abdullah Kavukcu e dal direttore sportivo, sono sbarcati a Milano per una missione diplomatica volta a sfruttare la vantaggiosa tassazione turca e attirare nuovi top player in Süper Lig. Obiettivi milanesi e bergamaschi. L’agenda del club di Istanbul è fitta di appuntamenti, ma i nomi caldi non riguardano (per ora) la sponda nerazzurra del Naviglio: Youssouf Fofana (Milan): Il francese è uno dei profili più seguiti, anche se il club rossonero fa muro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, blitz del Galatasaray a Milano: Frattesi ancora nel mirino? Gli aggiornamenti

Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi nel mirino del Galatasaray: cessione record in arrivo?

Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi e Calhanoglu: il Galatasaray vuol far spesa a Milano

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato: blitz Juve per Chiesa. Intrigo Cancelo: sorpasso del Barcellona sull’Inter; Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi; Inter, Frattesi sempre più vicino al Galatasaray; Ultimissime Inter LIVE | Frattesi salta il Napoli il motivo del gol annullato a Bonny.

Inter, il Galatasaray a Milano: per Frattesi e Calhanoglu - Missione italiana per i vertici del club turco: affondo per Frattesi e occhio alla situazione Calhanoglu. msn.com