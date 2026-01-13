Calciomercato | il Napoli ha un’offerta dalla Turchia per Ngonge ma il belga non vuole lasciare l’Italia

In questa finestra di calciomercato di gennaio, il Napoli valuta le proprie strategie di mercato. Recentemente, il club ha ricevuto un’offerta dalla Turchia per Ngonge, ma il calciatore belga preferisce rimanere in Italia. La società partenopea si concentra sulle future trattative, mentre i giocatori e le opportunità di mercato continueranno a influenzare le decisioni in questa fase di sessione invernale.

Si è aperta la sessione di calciomercato di gennaio e il Napoli è alla prese con le prime cessioni che potranno aprire la porta agli acquisti. Tra le situazioni spinose, scrive oggi Tuttosport, c’è quella di Ngonge, in prestito al Torino che però vuole liberarsene. Intanto Torino e Napoli sono in stretto contatto negli ulti giorni per cercare una soluzione per Cyril Ngonge. L’esterno offensivo, infatti, stato inserito dal club granata tra i partenti. Leggi anche: Ngonge ha deluso Baroni e Cairo, ma anche De Laurentiis che vede sfumare i 16 milioni del riscatto Il calciatore è stato offerto all’Atalanta, alla Fiorentina e alla Lazio, tutte alla ricerca di un esterno, ma nessuna sembra interessata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

