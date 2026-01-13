Calciomercato il Napoli continua la ricerca di un profilo offensivo | valutati Ferguson e Maldini

Il calciomercato del Napoli prosegue con attenzione verso il settore offensivo, cercando soluzioni alternative a Raspadori, ormai vicino all'Atalanta. A causa delle limitazioni nelle operazioni di mercato, la società valuta diversi profili, tra cui Ferguson e Maldini. Il Corriere del Mezzogiorno analizza le caratteristiche di questi giocatori, evidenziando le possibili opportunità per rinforzare l’attacco azzurro in vista della seconda parte della stagione.

Il calciomercato del Napoli, a causa del blocco parziale, fatica ad entrare le vivo. Il Corriere del Mezzogiorno traccia i profili di alcuni nomi che potrebbero fare al caso degli azzurri e che potrebbero fungere da alternativa a Raspadori, ormai sulla via di Bergamo. Ricordiamo che la priorità resta un attaccante e che molto dipenderà dalla situazione legata a Lucca. Calciomercato Napoli, il punto sui profili ricercati. Si legge sul CorrMezz: “Un’alternativa potrebbe essere Ferguson, centravanti classe 2004 della Roma. Dovbyk si è infortunato, dovrebbe fermarsi per due mesi ma i nuovi innesti in casa giallorossa potrebbero far partire l’attaccante irlandese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

