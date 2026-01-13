Calciomercato il Napoli continua la ricerca di un profilo offensivo | valutati Ferguson e Maldini
Il calciomercato del Napoli prosegue con attenzione verso il settore offensivo, cercando soluzioni alternative a Raspadori, ormai vicino all'Atalanta. A causa delle limitazioni nelle operazioni di mercato, la società valuta diversi profili, tra cui Ferguson e Maldini. Il Corriere del Mezzogiorno analizza le caratteristiche di questi giocatori, evidenziando le possibili opportunità per rinforzare l’attacco azzurro in vista della seconda parte della stagione.
Il calciomercato del Napoli, a causa del blocco parziale, fatica ad entrare le vivo. Il Corriere del Mezzogiorno traccia i profili di alcuni nomi che potrebbero fare al caso degli azzurri e che potrebbero fungere da alternativa a Raspadori, ormai sulla via di Bergamo. Ricordiamo che la priorità resta un attaccante e che molto dipenderà dalla situazione legata a Lucca. Calciomercato Napoli, il punto sui profili ricercati. Si legge sul CorrMezz: “Un’alternativa potrebbe essere Ferguson, centravanti classe 2004 della Roma. Dovbyk si è infortunato, dovrebbe fermarsi per due mesi ma i nuovi innesti in casa giallorossa potrebbero far partire l’attaccante irlandese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Calciomercato Bologna, Sartori alla ricerca di un nuovo difensore: un profilo è in netto vantaggio!
Leggi anche: Calciomercato Inter, la ricerca del quinto a destra continua nonostante il no di Cancelo. Ecco chi potrebbe arrivare
Conte resta in scia del Milan di Allegri: il Napoli continua a vincere, 2-0 alla Lazio. Ma quanti nervi saltati nel finale; Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson; Intrigo Raspadori: ritorno di fiamma col Napoli, e la Roma si indispettisce. I retroscena; Calciomercato Napoli, clamoroso: “Offerta ufficiale da 200 milioni per…”.
Il Mattino – “Napoli, si continua la ricerca del centrocampista. Da Goretzka a Gotze, ecco i profili seguiti” - Il Napoli, nonostante il parziale blocco del mercato, è molto attivo su vari fronti, alla ricerca di quelle che possono essere delle interessanti opportunità da cogliere. msn.com
Dall'Olanda: "Il Napoli monitora Timber: la richiesta del Feyenoord anche se è in scadenza" - La notizia arriva dall'Olanda con il club che fissa il prezzo nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza a giugno. msn.com
Di Marzio: "La Roma attende l'ok di Raspadori, ma il Napoli continua a insistere" - L'Atletico Madrid è stato eliminato dalla Supercoppa di Spagna. msn.com
Calciomercato in diretta: l’Atalanta prende Raspadori, beffate Roma e Napoli x.com
Napoli, trattative avviate per il rinnovo di Juan Jesus https://www.calciostyle.it/calciomercato/napoli-trattative-avviate-per-il-rinnovo-di-juan-jesusfsp_sid=1889095 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.