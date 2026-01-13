Calciomercato Genoa dopo il ‘caso’ Bento spunta un nuovo nome per la porta | ma non ha ancora giocato questa stagione

Dopo le recenti vicende legate a Bento, il Genoa valuta nuove opzioni per la porta. Tra i profili monitorati figura Stefan Ortega, portiere del Manchester City senza presenze in questa stagione. La società rossoblù continua a lavorare per rafforzare la rosa, valutando diverse soluzioni in vista della prossima finestra di mercato.

Calciomercato Genoa, dopo il ‘caso Bento’ emerge una nuova pista per la porta: il profilo individuato è ancora a zero presenze Dopo il rifiuto dell’Al Nassr per la cessione di Bento, nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per la porta del Genoa: quello di Stefan Ortega, attualmente al Manchester City. Il portiere, 33 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, dopo il ‘caso’ Bento spunta un nuovo nome per la porta: ma non ha ancora giocato questa stagione Leggi anche: Calciomercato Inter, non solo Vicario: per la porta spunta un nome ancora più grosso Leggi anche: Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per la porta: ecco di chi si tratta | PM News Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Calciomercato Genoa, dopo il ‘caso Bento’ emerge una nuova pista per la porta: il profilo individuato è ancora a zero presenze - Calciomercato Genoa, dopo il ‘caso Bento’ emerge una nuova pista per la porta: il profilo individuato è ancora a zero presenze Dopo il rifiuto dell’Al Nassr per la cessione di Bento, nelle ultime ore ... calcionews24.com

Un nuovo portiere dopo Milan-Genoa: accordo e firma a un passo - Genoa e il doppio grande risvolto di calciomercato dopo la partita: accordo e firma, arriva il nuovo portiere ... calciomercato.it

Stanciu e Gronbaek dopo Carboni: il Genoa cede i colpi estivi, quanto risparmia - Il mercato estivo del Grifone non ha dato i frutti sperati: dopo Carboni altri due verso l'addio In casa Genoa il clima è tutt'altro che sereno e la stagione dei rossoblù sta prendendo una piega che n ... msn.com

MERCATO GENOA - Chi va in porta? Ora in pole c'è BENTO ma spunta anche DIMITRIEVSKI. Fate presto!

Alé Zena #162 Genoa-Cagliari 3-0 Per ascoltare il podcast clicca sul primo commento #adrianocaorsi #alegiova #alézena #andremore #blazquez #cagliari #calcio #calciomercato #colombo #danielederossi #ddr #dopopartita #fabriziofrustaglia #frendrup #ge - facebook.com facebook

#Calciomercato #SerieA: un compagno di #Ronaldo al #Genoa, tombola #Roma in attacco Le notizie di giornata e gli assi caldi di #mercato, in entrata e in uscita nel massimo campionato italiano #ToroNews #TorinoFc #Torino Leggi qui x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.