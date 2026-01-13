Calciomercato Fofana dal Milan al Galatasaray? Bianchin | Lui non è interessato

Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato su 'X' il possibile trasferimento di Youssouf Fofana dal Milan al Galatasaray. Secondo le sue dichiarazioni, il centrocampista non sarebbe interessato a cambiare squadra durante questa sessione di mercato invernale. La trattativa sembra quindi difficile da concretizzare, considerando anche le preferenze del giocatore.

🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Fofana dal Milan al Galatasaray? Bianchin: "Lui non è interessato" Leggi anche: Milan, il Galatasaray guarda a Fofana Leggi anche: Calciomercato Milan, frenata del Galatasaray per Giménez. In Turchia spiegano perché La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Calciomercato 2026, tutte le news e le trattative del 9 gennaio; Allegri rivoluziona il Milan per la Fiorentina: 5 cambi! Da Leao a Fullkrug, da Rabiot a Modric: chi gioca e chi no; invernale 2026 LIVE: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. Milan, interesse del Galatasaray per Fofana: le ultime da Sky - Lo riferisce Sky che aggiunge che nei prossimi giorni sono attesi emissari del club turco, tra cui il vicepresidente, in Italia ... milannews.it

Bianchin: “Fofana in questo momento non vuole andare al Galatasaray” - Tramite il suo profilo X, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dichiarato che secondo quanto appreso da lui, momentaneamente il centrocampista rossonero Youssouf ... milannews.it

Live, calciomercato Milan: Goretzka in uscita, il Galatasaray attivo su Fofana - Nonostante le ricche offerte provenienti dal Fenerbahçe e dall'Arabia Saudita, Nkunku ha espresso chiaramente la volontà di restare a Milano per confermare il talento che lo aveva reso uno dei miglior ... msn.com

#Calciomercato @acmilan, interesse del @GalatasaraySK per @YFofana19_: la situazione attuale - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Fofana #transfers x.com

LECCE – Fofana è in sede ma è in arrivo anche Oumar Ngom #Lecce #Calciomercato #Fofana #OumarNgom #SalentoSport - facebook.com facebook

