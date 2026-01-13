Calciomercato Bologna Sartori alla ricerca di un nuovo difensore | un profilo è in netto vantaggio!

Il calciomercato invernale del Bologna è in piena attività, con Sartori concentrato sull’acquisto di un nuovo difensore. Dopo aver analizzato diversi profili, uno si distingue in modo evidente come il favorito. La necessità di rinforzare la linea difensiva ha accelerato le trattative, in risposta alle assenze e alle esigenze della squadra. Ecco gli aggiornamenti sui principali nomi coinvolti e lo stato delle trattative.

Questi i due nomi più caldi Il calciomercato invernale del Bologna vive ore di frenetica attività, subendo un'improvvisa quanto necessaria accelerata dettata dall'emergenza in infermeria. La priorità assoluta di regalare un nuovo innesto difensivo a Vincenzo Italiano non è più.

Bologna su Massolin, Sartori a vederlo dal vivo in Padova-Modena - Il Bologna segue da vicino Youri Massolin, trequartista classe 2002 che si è messo in luce nella prima parte della stagione di Serie B con il Modena. gianlucadimarzio.com

Calciomercato Bologna News/ Freytes o Pongracic in difesa, Osorio talento da seguire (9 gennaio 2026) - Il calciomercato Bologna ha scelto Juan Pablo Freytes e Marin Pongracic come nomi per la difesa. ilsussidiario.net

L'infortunio di #Lucumì scuote il #Calciomercato del #Bologna. Tre nomi sempre più caldi in difesa - facebook.com facebook

Di Vaio sul calciomercato del Bologna: "Fabbian per noi rappresenta molto. Su Fazzini..." #SkySport #SkyCalciomercato x.com

