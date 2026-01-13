Nella ventunesima giornata della Serie A 2025-2026, Inter e Napoli hanno pareggiato nel big match, mantenendo le rispettive posizioni in classifica. Il Milan si è fermato, mentre la Juventus ha approfittato per risalire la classifica. Attualmente, in testa alla classifica ci sono l’Inter con 43 punti, seguita da Milan e Napoli. Restano da recuperare le partite infrasettimanali delle squadre partecipanti alla Supercoppa.

Si è poco fa conclusa la ventesima giornata della Serie A 2025-2026. In attesa dei recuperi infrasettimanali delle squadre che hanno partecipato alla Super Coppa, la classifica continua a vedere in testa l’Inter con 43 punti, seguita da Milan (40) e Napoli (39). Andiamo ad analizzare quanto successo nel 20° turno. Nella giornata di sabato 10 gennaio il Como è riuscito ad acciuffare nel recupero il Bologna con il gol di Baturina che ha sancito l’1-1 finale dopo il vantaggio dei rossoblù con Cambiaghi. Pareggio anche tra Udinese e Pisa che muovono la classifica al termine di un match equilibrato concluso 2-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Serie A: pareggio nel big match tra Inter e Napoli. Si ferma il Milan, torna sotto la Juventus

