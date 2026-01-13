Calcio | Serie A Juve travolge Cremonese 5-0
La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese, vincendo 5-0 e raggiungendo 39 punti in classifica. Con questa prestazione, i bianconeri si avvicinano alle prime posizioni della Serie A, consolidando la loro posizione nella parte alta della classifica. La partita si inserisce nel contesto della stagione in corso, evidenziando il momento positivo della squadra.
Roma, 12 gen. (LaPresse) – La Juventus schianta la Cremonese per 5-0 e aggancia Napoli e Roma a 39 punti. Allo Stadium va in scena una partita senza storia, che conferma i progressi dei bianconeri sotto la guida di Luciano Spalletti. La Juve passa in vantaggio con Bremer al 12’e raddoppia al 15? con David. Al 27? Feliciani revoca in calcio di rigore ai grigiorossi dopo intervento del Var ed espelle Nicola per proteste. Al 35? rigore per la Juve: Yildiz sbaglia ma poi ribadisce in rete portando i bianconeri sul 3-0. Il poker arriva nella ripresa, con un’autorete al 48? di Terracciano, sfortunato a deviare in porta un rimpallo dopo un’azione di McKennie. 🔗 Leggi su Lapresse.it
