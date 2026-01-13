Calcio Napoli Conte squalificato per 2 turni | stop con Parma e Sassuolo torna con la Juve

Il tecnico del Calcio Napoli, Antonio Conte, è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo a seguito di espulsione, proteste e multa. Di conseguenza, non guiderà la squadra nelle prossime due partite contro Parma e Sassuolo, tornando in panchina con la Juventus. La decisione influisce sugli impegni del club in campionato, mentre il team si prepara a affrontare le sfide senza la sua presenza diretta.

Espulsione, proteste e multa: il tecnico azzurro fermato dal giudice sportivo. Calcio Napoli senza Conte nelle prossime due gare di campionato. Arriva la stangata per Antonio Conte dopo il finale incandescente di Inter-Napoli. Il giudice sportivo ha inflitto due giornate di squalifica al tecnico azzurro, che dovrà seguire dalla tribuna le sfide contro Parma e . 🔗 Leggi su 2anews.it

