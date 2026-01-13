Calcio a 5 serie C1 e C2
La Chemiba Cerreto d’Esi riprende il campionato di Serie C1 di calcio a 5 dopo aver affrontato le sfide della Coppa Marche. La squadra, vincitrice del trofeo, si prepara a proseguire con impegno nel torneo, mantenendo un passo costante e concentrato. Un ritorno alle competizioni che segna l’inizio di una nuova fase stagionale, caratterizzata da determinazione e volontà di miglioramento.
Nonostante le fatiche di Coppa Marche, la vincitrice del trofeo, la Chemiba Cerreto d’Esi ricomincia il campionato dei serie C1 col passo giusto. Tra i dieci gol segnati al Campiglione, figurano i quattro del nuovo acquisto di gennaio, Alan Argalia. "Dopo la sconfitta dell’andata e le fatiche di Coppa, sapevamo che il rischio di perdere c’era, ma siamo stati bravi ad approcciare bene l’incontro". Proprio la formazione fabrianese, orfana di uno dei suoi bomber di razza (Argalia, appunto), crolla in casa con l’ ACSS Mondolfo. Risultati 14°g: Castelbellino-Pietralacroce 2-2, Fano-Lucrezia 7-0, Campiglione-Chemiba 2-10, Montelupone-Sambenedettese 0-5, Fabriano-Mondolfo 3-5, Tre Torri-Monturano 4-3, Bayer Cappuccini- Chiaravalle 2-1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Calcio a 5 serie C1 e C2
Leggi anche: Calcio a 5 serie C1 e C2
Al Palermo Calcio a 5 la Coppa Italia Serie C1 di futsal 2025-26; Scheda giocatore Faustini Claudio; Calcio a 5 serie C1 e C2; Calcio a 5, serie C1, la Trombatore Rosolini ferma la capolista Ferla e riapre la corsa al titolo.
Calcio a 5 serie C1 e C2 - Nonostante le fatiche di Coppa Marche, la vincitrice del trofeo, la Chemiba Cerreto d’Esi ricomincia il campionato dei serie C1 col passo giusto. ilrestodelcarlino.it
Calcio a 5: Serie C1. Inizia il girone di ritorno per l'Atletico Monreale: a Ficarazzi arriva il Don Bosco Bonifato - La formazione di mister Sciortino punta a migliorare il suo score in questa seconda parte di stagione. monrealenews.it
Calcio a 5, il Forlì in trasferta contro il Futsal Shqiponja: in biancorosso c'è il giovane Nicola Samorì - Sabato il Forlì sarà impegnato in trasferta sul campo del Futsal Shqiponja (fischio d’inizio alle 15 al Pala ... forlitoday.it
COPPA TOSCANA FINALE SERIE C2: ATLETICO FUCECCHIO - GF RIONE C5 (LIVE)
https://youtu.be/6nEcJ7ps6vo Calcio Serie D Gir. G 19° giornata Nocerina 1910 Scafatese Calcio 1922 Le immagini della gara #directasport - facebook.com facebook
Calcio Serie A: Hellas Verona-Lazio 0-1. Uno sfortunato autogol di Nelsson consegna i 3 punti ai biancocelesti al termine di una partita intensa e giocata sul filo dell'equilibrio. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.