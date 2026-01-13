Nel match di Serie B di calcio a 5, Italservice e Eta Beta aprono il nuovo anno con risultati diversi. L’Eta Beta conquista una vittoria casalinga, mentre l’Italservice ottiene un pareggio in trasferta nel girone D. Esordio positivo per Bonato, che si distingue con assist e giocate di qualità, segnando un contributo importante per la squadra. Un avvio di stagione che promette interessanti sviluppi nel campionato di serie B.

L ’ Eta Beta inaugura il nuovo anno con una vittoria casalinga, l’ Italservice con un pareggio fuori casa nel girone D di Serie B. Al circolo tennis Trave l’Eta Beta si impone per 3 a 2 sulla Fermana; a Montegranaro l’Italservice domina ma non va oltre il 5 a 5. Entrambe si sono rinforzate. All’Eta Beta è arrivato il classe 2006 Alex Peroni, cresciuto nelle giovanili dell’Italservice e passato poi in A2 al Potenza Picena; a Pesaro il centrale classe 98 Joao Bonato. Per lui un grande esordio, impreziosito dall’assist per il gol di Piersimoni del momentaneo 3 a 2 e da tante ottime giocate. Un Bonato tra i migliori in campo, in una gara in cui l’Italservice ha sprecato tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie B. Italservice, Bonato lascia il segno. Assist e giocate al suo esordio

