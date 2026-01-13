Cade in Arno dal pilone del Ponte alla Carraia VIDEO

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:50 nel comune di Firenze al Ponte alla Carraia, sul fiume Arno, per il soccorso e recupero di un cittadino extracomunitario che, secondo quanto riportato, sarebbe caduto dal pilone del ponte finendo in acqua. Sul posto è stata tempestivamente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, cade in Arno da Ponte alla Carraia: intervento dei vigili del fuoco.

Cade dal ponte e finisce in Arno - FIRENZE: Un uomo è stato recuperato dai Vigili del fuoco dopo essere finito in acqua dal pilone: intervenuti anche il mezzo nautico e i sommozzatori