Cadavere di una donna in una roulotte | trovati all’interno i documenti di un uomo

Nella roulotte di Capaccio Paestum è stato rinvenuto il corpo di una donna, successivamente identificata. All’interno sono stati trovati anche i documenti di un uomo, che potrebbero essere collegati alla vicenda. La scoperta è stata fatta recentemente e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato identificato il corpo della persona trovata senza vita all’interno di una roulotte a Capaccio Paestum. La prima ipotesi parlava di un uomo ma poi è stato accertato che quello all’interno del mezzo parcheggiato in via Fidia era il corpo di una donna di 40 anni di Battipaglia. Nella roulotte sono trovati anche i documenti di uno straniero – con precedenti per furto e maltrattamenti – che avrebbe trascorso le ultime ore con la donna. Adesso è caccia all’uomo per provare a capire cosa sia successo nelle ore immediatamente precedenti alla morte e stabilire eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cadavere di una donna in una roulotte: trovati all’interno i documenti di un uomo Leggi anche: Cadavere di una donna trovato in una roulotte Leggi anche: Taranto, il cadavere di una donna trovato all’interno di una cisterna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Trovato a Capaccio Paestum il cadavere di una donna, il corpo in decomposizione scoperto in una roulotte; Donna trovata morta in una roulotte, le indagini proseguono; Cadavere di una donna trovato in una roulotte; E' di una donna il cadavere in decomposizione trovato in una roulotte. Donna trovata morta in una roulotte nel Salernitano - Il cadavere di una donna in evidente stato di decomposizione è stato scoperto all'interno di una roulotte a Capaccio Paestum, nel Salernitano. ansa.it

Donna trovata morta in roulotte a Capaccio Paestum, indagini in corso - Una donna di circa 40 anni è stata trovata senza vita all’interno di una roulotte parcheggiata in via Fidia a Capaccio Paestum, nel Salernitano. cronachedellacampania.it

Donna morta in roulotte a Capaccio: era originaria di Battipaglia. Attesa per l’autopsia - I carabinieri della compagnia di Agropoli e della stazione di Capaccio Scalo sono impegnati nel ricostruire le ultime ore di vita della donna rinvenuta senza vita lunedì notte all’interno di una vecch ... infocilento.it

Macabra scoperta in una cisterna: trovato il cadavere di una donna Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 - facebook.com facebook

Il cadavere di una donna è stato individuato nelle campagne al confine tra Martina Franca e Alberobello, all'interno di una cisterna. Gli investigatori al momento non escludono che la donna possa essersi suicidata. #ANSA x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.