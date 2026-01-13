Cabinovia Fedriga | Dobbiamo rivedere la cornice ma sosteniamo il sindaco
Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato che la normativa sulla cabinovia necessita di una revisione complessiva. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di affrontare questa fase di aggiornamento in collaborazione con il sindaco, evidenziando un approccio condiviso alla questione. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di una conferenza stampa, in merito alle recenti discussioni sulla regolamentazione delle cabinovie.
“Dobbiamo rivedere tutta la cornice, ma dobbiamo farlo insieme al sindaco“. Lo ha detto il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga in merto alla Cabinovia, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una conferenza stampa. “La competenza ovviamente è comunale — ha precisato Fedriga —. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Trasferte vietate ai tifosi della Cavese, il sindaco: "Rivedere la decisione"
Leggi anche: Canalone, la cabinovia prende forma: "Ma non sarà pronta per la stagione"
Fedriga, 'sul futuro della cabinovia a Trieste non decide la Regione' - Carso non decide la Regione Friuli Venezia Giulia: "la competenza è comunale. ansa.it
Cabinovia, è davvero finita Il Pd non ha dubbi: “Non si farà mai”. Le parole dell’assessore Bertoli accendono lo scontro e mostrano una maggioranza sempre più divisa. #Trieste #Cabinovia #Ovovia #Politica #ConsiglioComunale #PD #Attualità #diariofvg - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.