Cabinovia Fedriga | Dobbiamo rivedere la cornice ma sosteniamo il sindaco

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato che la normativa sulla cabinovia necessita di una revisione complessiva. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di affrontare questa fase di aggiornamento in collaborazione con il sindaco, evidenziando un approccio condiviso alla questione. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di una conferenza stampa, in merito alle recenti discussioni sulla regolamentazione delle cabinovie.

Cabinovia, è davvero finita Il Pd non ha dubbi: “Non si farà mai”. Le parole dell’assessore Bertoli accendono lo scontro e mostrano una maggioranza sempre più divisa. #Trieste #Cabinovia #Ovovia #Politica #ConsiglioComunale #PD #Attualità #diariofvg - facebook.com facebook

