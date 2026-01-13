Cabinovia Fedriga | Dobbiamo rivedere la cornice ma sosteniamo il sindaco

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato che è necessario rivedere l’intera cornice normativa relativa alla cabinovia, sottolineando l’importanza di farlo in collaborazione con il sindaco. La sua dichiarazione è arrivata durante un evento legato alla cabinovia, a margine di una conferenza stampa, evidenziando l’impegno a trovare un approccio condiviso per eventuali modifiche.

"Dobbiamo rivedere tutta la cornice, ma dobbiamo farlo insieme al sindaco". Lo ha detto il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga in merto alla Cabinovia, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una conferenza stampa. "La competenza ovviamente è comunale — ha precisato Fedriga —.

Fedriga, 'sul futuro della cabinovia a Trieste non decide la Regione' - Carso non decide la Regione Friuli Venezia Giulia: "la competenza è comunale. ansa.it

Cabinovia, in vista un vertice Comune-Regione - La cornice, almeno quella politica, è vivace, vedi dichiarazioni ai giornali del leghista Bertoli "sulla difficoltà di realizzare l'ovovia in questo mandato" e i maldipancia forzisti già emersi ... rainews.it

Cabinovia di Trieste, Fedriga chiarisce: “Non decide la Regione”. Ora la scelta passa al Comune triesteallnews.it/2026/01/cabino… x.com

Cabinovia a Trieste: Fedriga, non decide Fvg ma diamo supporto facebook

