Burlò-Trentini | felici di essere a casa

I membri di Burlò-Trentini esprimono la loro soddisfazione nel tornare a casa, riconoscendo però il peso delle sofferenze patite durante i 423 giorni di assenza. La loro gioia è sincera, ma accompagnata da un senso di riflessione sulle difficoltà affrontate e sul valore di questo ritorno. Un momento di ristoro dopo un lungo percorso di resistenza e speranza.

10.45 "Siamo felicissimi,ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo.Non si possono cancellare le sofferenze e gli interminabili 423 giorni. Da ora in poi c'è bisogno di vivere giornate serene per tentare di superare brutti ricordi" Così Alberto Trentini e la famiglia in una nota letta dal loro legale all'aeroporto di Ciampino. I legali dell'altro detenuto rilasciato da Caracas:"Mario Burlò è in buone condizioni fisiche e felice di riabbracciare la famiglia". Lui: "Gioia immensa toccare mia bella Italia". Meloni: "Bentornati a casa".

