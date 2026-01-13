Buone notizie per Conte Anguissa dovrebbe rientrare contro il Copenaghen Corsport

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Copenaghen con alcune novità in vista del rientro di Anguissa, che potrebbe tornare disponibile dopo l’infortunio. La lunga lista di assenze, tuttavia, continua a rappresentare una sfida per la squadra, evidenziando le difficoltà di gestire la rosa senza possibilità di rotazioni. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di garantire la migliore condizione possibile in un momento complesso.

La lista degli infortunati del Napoli continua a essere lunga. Tutti, dall’allenatore, al direttore sportivo, fino al presidente, hanno sottolineato la difficoltà di giocare senza cambi e quindi senza poter far rifiatare i giocatori. Eppure il Napoli resta sempre lì. Domenica a pareggiato contro l’Inter nonostante le assenze grazie a un immenso McTominay. Ma adesso Conte potrebbe ritrovare un’altra pedina fondamentale. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il rientro in campo di Frank Anguissa che dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per la gara di Champions League contro il Copenaghen in programma il prossimo 20 gennaio: “In Danimarca, a meno di clamorose novità, dovrebbe rivedersi anche Anguissa, il primo dei grandi infortunati vicini al recupero e fuori dalla sosta di novembre per un problema muscolare accusato con il Camerun. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buone notizie per Conte, Anguissa dovrebbe rientrare contro il Copenaghen (Corsport) Leggi anche: Zambo Anguissa potrebbe anticipare il suo rientro: buone notizie per Conte Leggi anche: Juve Torino, buone notizie per Baroni: questi giocatori dovrebbero rientrare nel derby della Mole contro i bianconeri. Il punto dall’infermeria svela questo scenario Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli-Parma, probabili formazioni: Neres ancora out; Buone notizie dall’infermeria, due top vicini al rientro: Conte può sorridere – Sky; Sky – Napoli, Lukaku non torna prima di febbraio! Il primo a tornare sarà Anguissa, ecco quando; Buone notizie per Conte: ecco quando sarà pronto Anguissa. Napoli, Conte rivede la luce: 3 big finalmente pronti al rientro - Napoli, arrivano buone notizie dall’infermeria: Anguissa vicino al rientro, Gilmour pronto a tornare in gruppo. internapoli.it

Napoli-Parma, probabili formazioni: Neres ancora out - Neres non sarà titolare neppure con il Parma, nella gara di recupero che andrà in scena al Maradona mercoledì pomeriggio. ilmattino.it

Napoli, Zambo Anguissa è pronto ad anticipare il rientro in campo: la data - Buone notizie dall’infermeria per il Napoli: Zambo Anguissa sarebbe pronto ad anticipare i tempi del recupero e tornare in campo già il 17 gennaio, nella ... dailynews24.it

