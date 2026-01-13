In Venezuela, alcune fazioni della sinistra hanno espresso gioia per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. Tuttavia, questa reazione ha suscitato diverse interpretazioni, sollevando interrogativi sulla reale portata di tali eventi. È importante analizzare con attenzione le dinamiche politiche e le implicazioni di queste notizie, evitando facili entusiasmi e mantenendo un approccio equilibrato e informato.

Sono meravigliosi i gridolini di giubilo di certa sinistra per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò dalle carceri del Venezuela. E tanto fasulli. Provengono dalle stesse persone che ululano in piazza contro Trump per aver spodestato Maduro da Caracas. Sono gli stessi che per tutti i mesi della prigionia dei nostri connazionali criticavano la Meloni «per il silenzio» ma loro non fiatavano contro il dittatore comunista venezuelano. Ora «festeggiano». E ci mancherebbe. Però, va aggiunto, con tanta ipocrisia. Si avverte la rabbia di chi non ci sta a riconoscere invece il merito del governo italiano che ha saputo tessere una linea diplomatica che ha consentito di ottenere il ritorno a casa dei nostri connazionali - e qui il lavoro di Tajani va evidenziato - tra le primissime cose da fare dopo l'arresto di Maduro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Buone notizie da Caracas, Storace smaschera la sinistra e la sua "gioia fasulla"

Leggi anche: Vogliono sparare alla Meloni? Tutti muti. Storace smaschera la sinistra

Leggi anche: Verso Lazio – Napoli, gioia per Conte: buone notizie da Castel Volturno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Trentini e Burlò, buone notizie da Caracas. E la sinistra dispiaciuta va in crisi - Sono meravigliosi i gridolini di giubilo di certa sinistra per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò dalle carceri del Venezuela. iltempo.it