Buen Camino supera tutti i record | è il film italiano più visto nella storia

Checco Zalone ha superato il suo stesso record che aveva fatto con Quo Vado, adesso Buen Camino è il film italiano più visto: mancano 3 milioni per raggiungere Avatar. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

