BTS in tour mondiale | tutte le date della band coreana più famosa del mondo

Da ilgiornale.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I BTS, il gruppo coreano più noto al mondo, sono in tour mondiale. Di fronte a questa attesa, il sito ufficiale della band ha registrato un sovraccarico subito dopo l’annuncio delle date. In questa guida, troverai tutte le informazioni aggiornate sul tour, le tappe e le date italiane, per seguire da vicino uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

L’attesa era altissima e lo si è capito subito, alle 16 in punto (mezzanotte in Corea del Sud) il sito ufficiale dei BTS è andato in crash. Un segnale inequivocabile di quanto il ritorno live della band k-pop più influente al mondo fosse uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo quattro anni lontani dai palchi, RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V e Jung Kook hanno finalmente annunciato il world tour 2026-2027. Ma per i fan italiani la gioia è rimasta a metà. Un tour senza precedenti. Il tour dei BTS si preannuncia monumentale, 79 date in 34 Paesi, distribuite su cinque continenti, dal 9 aprile 2026 fino alla primavera del 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

bts in tour mondiale tutte le date della band coreana pi249 famosa del mondo

© Ilgiornale.it - BTS in tour mondiale: tutte le date della band coreana più famosa del mondo

Leggi anche: “Se gli Oasis hanno fatto veramente pace? Vi racconto quello che ho visto, io che ero la persona meno famosa della band più famosa al mondo”: parla il tastierista Christian Madden

Leggi anche: BTS, si avvicina il ritorno della band, le parole di RM: “La nuova musica suona molto bene”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

BTS, i dettagli sul nuovo album e sul nuovo tour; Il grande ritorno dei BTS: album e tour mondiale 2026; Tutto quello che devi sapere sul ritorno dei BTS: dal nuovo album al tour; I BTS hanno cancellato il loro tour mondiale.

bts tour mondiale tutteI BTS annunciano un tour mondiale nel 2026: tutte le date (ma nessuna in Italia) - Una tournée in 79 tappe, che segna il ritorno live dopo quattro anni (il tour precedente ha incassato 246 milioni di dollari, portando i BTS ... tg24.sky.it

bts tour mondiale tutteBTS, annunciato il tour 2026: l'Italia non c'è (per ora) - Cinque, per ora, i concerti in Europa: il 26 giugno si esibiranno a Madrid, il 1° luglio a Bruxelles, il 6 luglio a Londra, l’11 luglio a Monaco, il 17 luglio a Parigi. rockol.it

bts tour mondiale tutteI BTS hanno annunciato il tour mondiale: e l’Italia? - I BTS hanno svelato il tour mondiale che partirà dalla prossima primavera: 79 date, ma anche stavolta l'italia (per ora) non c'è ... billboard.it

Virale? I BTS tornano nel 2026: la boy band Kpop annuncia la data di uscita, svela il nuovo alb...

Video Virale? I BTS tornano nel 2026: la boy band Kpop annuncia la data di uscita, svela il nuovo alb...

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.