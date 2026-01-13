BTS in tour mondiale | tutte le date della band coreana più famosa del mondo

I BTS, il gruppo coreano più noto al mondo, sono in tour mondiale. Di fronte a questa attesa, il sito ufficiale della band ha registrato un sovraccarico subito dopo l’annuncio delle date. In questa guida, troverai tutte le informazioni aggiornate sul tour, le tappe e le date italiane, per seguire da vicino uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

L’attesa era altissima e lo si è capito subito, alle 16 in punto (mezzanotte in Corea del Sud) il sito ufficiale dei BTS è andato in crash. Un segnale inequivocabile di quanto il ritorno live della band k-pop più influente al mondo fosse uno degli eventi musicali più attesi degli ultimi anni. Dopo quattro anni lontani dai palchi, RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V e Jung Kook hanno finalmente annunciato il world tour 2026-2027. Ma per i fan italiani la gioia è rimasta a metà. Un tour senza precedenti. Il tour dei BTS si preannuncia monumentale, 79 date in 34 Paesi, distribuite su cinque continenti, dal 9 aprile 2026 fino alla primavera del 2027. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - BTS in tour mondiale: tutte le date della band coreana più famosa del mondo Leggi anche: “Se gli Oasis hanno fatto veramente pace? Vi racconto quello che ho visto, io che ero la persona meno famosa della band più famosa al mondo”: parla il tastierista Christian Madden Leggi anche: BTS, si avvicina il ritorno della band, le parole di RM: “La nuova musica suona molto bene” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. BTS, i dettagli sul nuovo album e sul nuovo tour; Il grande ritorno dei BTS: album e tour mondiale 2026; Tutto quello che devi sapere sul ritorno dei BTS: dal nuovo album al tour; I BTS hanno cancellato il loro tour mondiale. I BTS annunciano un tour mondiale nel 2026: tutte le date (ma nessuna in Italia) - Una tournée in 79 tappe, che segna il ritorno live dopo quattro anni (il tour precedente ha incassato 246 milioni di dollari, portando i BTS ... tg24.sky.it

BTS, annunciato il tour 2026: l'Italia non c'è (per ora) - Cinque, per ora, i concerti in Europa: il 26 giugno si esibiranno a Madrid, il 1° luglio a Bruxelles, il 6 luglio a Londra, l’11 luglio a Monaco, il 17 luglio a Parigi. rockol.it

I BTS hanno annunciato il tour mondiale: e l’Italia? - I BTS hanno svelato il tour mondiale che partirà dalla prossima primavera: 79 date, ma anche stavolta l'italia (per ora) non c'è ... billboard.it

Virale? I BTS tornano nel 2026: la boy band Kpop annuncia la data di uscita, svela il nuovo alb...

K-Pop Music. I BTS hanno annunciato ufficialmente il nuovo tour mondiale. Al momento l’Italia non è inclusa. - facebook.com facebook

. @LauraPausini ha iniziato ufficialmente oggi le prove per il suo prossimo tour mondiale, “IO CANTO WORLD TOUR”, che partirà da Pamplona (Spagna) il 27 marzo! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.