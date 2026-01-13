Bruttissime notizie da Milanello | grave infortunio per Fullkrug al piede | PM NEWS

Da Milanello arriva una comunicazione preoccupante riguardo a Niclas Fullkrug, il nuovo attaccante del Milan. L’atleta ha riportato un infortunio al piede che richiederà un periodo di recupero, influenzando così la sua disponibilità in vista delle prossime gare. La società e lo staff medico stanno monitorando la situazione per definire il percorso di recupero più adeguato.

