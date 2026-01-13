Brucia un termoconvettore nel vecchio ospedale di Chieti

Martedì pomeriggio, il vecchio ospedale di via Valignani a Chieti è stato interessato da un incendio di un termoconvettore, che ha attirato l'intervento di vigili del fuoco e polizia. La presenza delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione di passanti e automobilisti, senza provocare feriti o danni gravi. L’incidente è stato prontamente gestito, garantendo la sicurezza dell’area e ripristinando la situazione.

La presenza di vigili del fuoco e polizia fuori dal vecchio ospedale di via Valignani a Chieti ha richiamato l'attenzione, nel pomeriggio di martedì, di passanti e automobilisti. Fortunatamente non è accaduto nulla di estremamente grave all'interno ma si era bruciato un termoconvettore da.

