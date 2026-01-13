Bron breakker is furious!!!

Dopo la sconfitta contro CM Punk per il titolo dei pesi massimi, Bron Breakker si è mostrato visibilmente arrabbiato durante l’ultima puntata di RAW. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori, sottolineando l’intensità delle emozioni legate a questa sfida. Restiamo a seguire gli sviluppi della storyline, che promette ulteriori confronti tra i due atleti.

dopo la sconfitta contro cm punk per il titolo dei pesi massimi bron breakker stasera in quel di raw e stato una furia..oltre a scagliarsi con le sue devastanti spear contro penta e dragon lee se le presa anche con il GM di raw adam pearce,mettendolo in un angolo del ring urlandogli in faccia. Lo so bron il vecchio leone di cm punk ha la pellaccia dura..forse la prossima volta sarai piu fortunato.forse. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Bron breakker is furious!!! Leggi anche: I miei dubbi su Bron Breakker Leggi anche: Scott Steiner: “Tornerei in WWE per aiutare mio nipote Bron Breakker” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Adam Pearce Suspends Bron Breakker Indefinitely After Physical Incident On WWE Raw - The Vision duo of Bronson Reed and Austin Theory were in action on the January 12 edition of WWE Raw, as they faced Dragon Lee and Penta in a tag team contest. fightful.com

Bron Breakker Suffers Brutal Botch on RAW?

#wrestling CM Punk svela finalmente cosa gli è successo durante il match contro Bron Breakker: andquot;Il Santo della Seconda CittÃ andquot; ha difeso la sua cintura dalland#039;assalto di Bron Breakker. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.