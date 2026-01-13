Bromelina per le ustioni Aifa ha autorizzato l’import dall’estero
L’AIFA ha autorizzato l’importazione di bromelina dall’estero, un medicinale utilizzato nel trattamento delle ustioni. La bromelina, impiegata anche nel reparto di chirurgia dell’ospedale Niguarda di Milano, rappresenta un’opzione terapeutica importante per i pazienti giovani. La decisione dell’Agenzia italiana del farmaco conferma l’importanza di garantire approvvigionamenti sicuri e regolamentati di questo medicinale, già monitorato dall’ente nel novembre 2025.
Il prezioso medicinale a base di bromelina utilizzato per trattare le ustioni dei giovani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, è finito all’attenzione dell’Agenzia italiana del farmaco, già nel novembre 2025. A precisarlo è l’Aifa che, in una nota, ricorda il suo intervento per fronteggiare la carenza del farmaco orfano utilizzato per i feriti di Crans-Montana. Nexobrid*, prodotto dall’azienda biotech israeliana MediWound, scarseggia infatti da qualche tempo in Italia, anche in seguito all’elevata richiesta dovuta al proliferare di conflitti. “Accertato che tale corrente stato non riguarda la disponibilità di alternative terapeutiche analogamente efficaci per il trattamento dello sbrigliamento enzimatico, l’Agenzia ha comunque autorizzato l’importazione dall’estero del prodotto carente fin dal novembre 2025 ”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it
