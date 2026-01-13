L’AIFA ha autorizzato l’importazione di bromelina dall’estero, un medicinale utilizzato nel trattamento delle ustioni. La bromelina, impiegata anche nel reparto di chirurgia dell’ospedale Niguarda di Milano, rappresenta un’opzione terapeutica importante per i pazienti giovani. La decisione dell’Agenzia italiana del farmaco conferma l’importanza di garantire approvvigionamenti sicuri e regolamentati di questo medicinale, già monitorato dall’ente nel novembre 2025.

Il prezioso medicinale a base di bromelina utilizzato per trattare le ustioni dei giovani ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, è finito all’attenzione dell’Agenzia italiana del farmaco, già nel novembre 2025. A precisarlo è l’Aifa che, in una nota, ricorda il suo intervento per fronteggiare la carenza del farmaco orfano utilizzato per i feriti di Crans-Montana. Nexobrid*, prodotto dall’azienda biotech israeliana MediWound, scarseggia infatti da qualche tempo in Italia, anche in seguito all’elevata richiesta dovuta al proliferare di conflitti. “Accertato che tale corrente stato non riguarda la disponibilità di alternative terapeutiche analogamente efficaci per il trattamento dello sbrigliamento enzimatico, l’Agenzia ha comunque autorizzato l’importazione dall’estero del prodotto carente fin dal novembre 2025 ”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bromelina per le ustioni, Aifa ha autorizzato l’import dall’estero

Leggi anche: Bromelina, cos’è e come agisce il farmaco contro le ustioni per i feriti di Crans-Montana

Leggi anche: Bromelina contro le ustioni, come funziona la crema dei feriti di Crans-Montana

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana, il gel israeliano per trattare le ustioni dei feriti ricoverati al Niguarda; Crans-Montana, il farmaco per le ustioni è fra i medicinali carenti in Italia; Crans-Montana, il farmaco per le ustioni tra quelli carenti in Italia; L'emergenza dopo il rogo in Svizzera: il farmaco per le ustioni è fra i medicinali carenti in Italia.

Aifa autorizza import da estero per fronteggiare carenza prodotti per ustioni - L’Agenzia del farmaco: “Mancanza legata anche a richiesta per recenti eventi bellici in diversi Paesi, sono però disponibili alternative terapeutiche efficaci” ... quotidianosanita.it