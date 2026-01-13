Brignone verso l’Olimpiade | Ho dolori ovunque Come sta davvero

Federica Brignone si avvicina all’Olimpiade con determinazione, anche se confessa di avvertire dolori diffusi. La sciatrice italiana si sta concentrando sulla preparazione, affrontando le sfide fisiche e mentali che questo importante appuntamento comporta. La sua volontà di arrivare al massimo delle proprie possibilità testimonia il suo impegno e la sua determinazione, elementi fondamentali per competere ai livelli più elevati.

Federica Brignone non molla e si prepara al massimo per l’Olimpiade: le condizioni della sciatrice verso l’appuntamento più importante Ogni mattina, c’è solo un pensiero in mente per Federica Brignone: non mollare mai. D’altronde, una campionessa di questa portata, semplicemente iconica per lo sport italiano e tra le migliori di sempre, non può gettare la . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

