Brescia fermato per controlli viene trovato con 440mila euro in contanti | il video delle mazzette
A Brescia, un uomo di 43 anni residente a Mantova è stato fermato dai carabinieri durante controlli stradali vicino all’uscita Brescia Centro. Durante l’accesso, i militari hanno trovato a bordo dell’auto 440.000 euro in contanti. L’episodio solleva interrogativi sulla provenienza di questa ingente somma, ancora in fase di verifica. Di seguito, il video che documenta il controllo e il ritrovamento.
Aveva con sé centinaia di migliaia di euro in contanti. A Brescia, i carabinieri hanno fermato un’auto vicino all’uscita autostradale Brescia Centro, con a bordo un uomo di 43 anni, residente in provincia di Mantova. Durante gli accertamenti, i militari hanno trovato 260 mila euro in contanti, nascosti all’interno dell’auto in vani appositamente ricavati sotto i sedili. I controlli sono quindi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, dove sono stati trovati altri 180 mila euro in contanti. Il totale sequestrato è così salito a circa 440 mila euro. Il 43enne è stato deferito in stato di libertà per ipotesi di riciclaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
