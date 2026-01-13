Brennero chiuso per una frana Buchignani replica ad Andreuccetti | Già segnalato ora tocca ad Anas

Da mercoledì 7 gennaio, la statale del Brennero nel territorio di Lucca è stata chiusa a causa di una frana che interessa un tratto di oltre due chilometri. La strada, situata al confine con Borgo a Mozzano, rappresenta un'importante via di collegamento. Buchignani ha risposto ad Andreuccetti, sottolineando che la situazione è stata già segnalata e ora spetta all’Anas intervenire per la messa in sicurezza.

Da mercoledì scorso 7 gennaio è chiuso per una frana un tratto di oltre due chilometri della statale del Brennero sul territorio comunale di Lucca, al confine con quello di Borgo a Mozzano. Il comune di Lucca sottolinea di aver sollecitato Anas a intervenire in tempi brevi. E' lo stesso assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani a fare il punto sulla frana che coinvolge direttamente il territorio comunale al confine con Borgo a Mozzano e che sta creando non pochi disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia. "La nuova frana sulla statale del Brennero – spiega l'assessore Buchignani – oltre agli evidenti disagi sovracomunali, coinvolge direttamente il territorio di Lucca e in particolare il collegamento con la nostra frazione del Piaggione.

