Dopo la vittoria contro la Cremonese, Bremer ha condiviso un messaggio sui social, definendo il giorno come

Bremer il giorno dopo la vittoria contro la Cremonese decide di pubblicare sui social questo post. Ecco cosa ha scritto il difensore bianconero. La vittoria contro la Cremonese ha confermato l’entusiasmo visto subito dopo la bellissima prestazione con il Sassuolo. E l’aria positiva inizia a respirarsi anche nello spogliatoio bianconero. E il post di Bremer sui social conferma come il gruppo è davvero molto unito e questo può essere un’arma in più per il resto della stagione. « Un lunedì speciale e una prestazione solida. Grazie per l’assist Fabio Miretti », si legge nel post del difensore brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer dopo la vittoria contro la Cremonese: «Un lunedì speciale». E poi un ringraziamento speciale ad un compagno – FOTO

