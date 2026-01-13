Braglia netto | Conte esagerato Juve non da Scudetto
Simone Braglia si pronuncia in modo diretto sull’attuale situazione calcistica, commentando senza esitazioni la squalifica di Conte e la corsa allo Scudetto. Con un approccio sobrio e preciso, l’intervento evidenzia le principali questioni del momento, offrendo un’analisi chiara e senza fronzoli sui temi caldi del calcio italiano.
Intervento diretto e senza sconti. Simone Braglia dice la sua sull’attualità, toccando i nodi caldi del momento: squalifica di Conte e corsa Scudetto. Sullo stop di Antonio Conte, Braglia non fa giri di parole: comportamento giudicato eccessivo e fuori misura. «La veemenza con cui si è rivolto all’arbitro è stata esagerata. Certi atteggiamenti vanno controllati, anche per l’esempio che si dà». Linea netta, senza attenuanti. Capitolo campionato. Frenata sulle ambizioni della Juventus: «Non la vedo da Scudetto. Con l’impegno delle coppe inizieranno a giocare ogni tre giorni. Questo incide». Promozione invece per la zona Champions: «Arriverà tra le prime quattro, probabilmente al posto del Milan ». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Braglia sulla Juve: «Spalletti può lottare per lo scudetto, ma non ho capito perché solo otto mesi di contratto»
Leggi anche: Braglia esclude la Juve dalla corsa al titolo: «Sarà una lotta a 3». Svelate le squadre che si contenderanno lo scudetto, non c’è il Napoli!
Braglia: "Juve, non credo allo Scudetto. Ma può arrivare quarta al posto del Milan" - Ospite di Maracanà su TMW Radio, l’ex portiere Simone Braglia ha commentato i principali temi dell’attualità calcistica, spaziando dalla squalifica di Conte alla ... tuttojuve.com
Braglia: "Conte in Champions andrà lontano, in campionato no. Dirigenza Milan non all'altezza" - Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracanà sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Simone Braglia. tuttomercatoweb.com
Braglia: "Conte sbaglia a dire certe cose ora. Derby, vedo il Milan in finale" - L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. tuttomercatoweb.com
L'#Inter inaugura il 2026 servendo la vendetta al #Bologna: netto 3-1 a San Siro per scacciare i fantasmi della Supercoppa. Prestazioni sontuose per #Thuram e #Zielinski, autentici trascinatori della serata e migliori in campo con un 7,5 in pagella. Bene - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.