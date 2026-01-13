Bracconaggio al Parco Montecucco indagato un 72enne
La Polizia Locale di Piacenza ha avviato indagini in seguito a un episodio di bracconaggio nel Parco Montecucco, coinvolgendo un uomo di 72 anni. L’attività rientra nelle azioni di controllo e tutela ambientale svolte regolarmente sul territorio, volte a preservare la biodiversità e prevenire attività illegali che minacciano l’equilibrio naturale dell’area.
Prosegue l’attività di controllo del territorio e di tutela dell’ambiente da parte della Polizia Locale di Piacenza. Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, una pattuglia è intervenuta nei pressi del Parco Montecucco, a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
