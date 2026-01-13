Bormolini re di Bad Gastein | l’Italia domina il PSL sulla neve austriaca
Nella pittoresca località di Bad Gastein, in Austria, l’Italia di snowboard alpino si distingue grazie alle performance di Maurizio Bormolini. Con una vittoria nel PSL (Parallel Slalom), Bormolini conferma il buon stato di forma degli atleti italiani in ambito internazionale, contribuendo a consolidare la presenza italiana nel panorama dello snowboard alpino sulla neve austriaca.
Nella suggestiva cornice austriaca di Bad Gastein l’Italia di snowboard alpino firma una giornata da incorniciare grazie a Maurizio Bormolini, che torna al successo il PSL, Parallel Slalom, rilanciando con forza le proprie ambizioni. Un trionfo pesante e allo stesso tempo simbolico: Bormolini ritrova il gradino più alto del podio dopo un periodo piuttosto complicato. . 🔗 Leggi su Sportface.it
