Bormolini re di Bad Gastein | l’Italia domina il PSL sulla neve austriaca

Da sportface.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella pittoresca località di Bad Gastein, in Austria, l’Italia di snowboard alpino si distingue grazie alle performance di Maurizio Bormolini. Con una vittoria nel PSL (Parallel Slalom), Bormolini conferma il buon stato di forma degli atleti italiani in ambito internazionale, contribuendo a consolidare la presenza italiana nel panorama dello snowboard alpino sulla neve austriaca.

Nella suggestiva cornice austriaca di Bad Gastein l’Italia di snowboard alpino firma una giornata da incorniciare grazie a Maurizio Bormolini, che torna al successo il PSL, Parallel Slalom, rilanciando con forza le proprie ambizioni. Un trionfo pesante e allo stesso tempo simbolico: Bormolini ritrova il gradino più alto del podio dopo un periodo piuttosto complicato. . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Solo Italia a Bad Gastein: Maurizio Bormolini torna a ruggire e vince il PSL

Leggi anche: LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Bormolini per la vittoria

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

bormolini re bad gasteinSolo Italia a Bad Gastein: Maurizio Bormolini torna a ruggire e vince il PSL - Maurizio Bormolini è così riuscito ad imporsi nello slalom parallelo di Bad Gastein, seconda tappa della Coppa del Mondo ... oasport.it

bormolini re bad gasteinSnowboard: Coppa del Mondo, doppietta azzurra nello slalom parallelo di Bad Gastein - Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso sbancano Bad Gastein: il secondo slalom parallelo stagionale regala una nuova doppietta azzurra, come già avvenuto in stagione nella prima gara dell'inverno, il gig ... napolimagazine.com

bormolini re bad gasteinSnowboard, Dalmasso-Bormolini: è doppietta azzurra nel parallelo a Bad Gastein - Una serata trionfale per lo snowboard azzurro, con una super doppietta: a Bad Gastein, in Austria, Lucia Dalmasso vince lo slalom parallelo femminile. sport.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.