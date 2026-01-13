Bormio aiuta le sue famiglie | contributo per quattro anni ai nuovi nati

Il Comune di Bormio ha avviato un'iniziativa di supporto alle famiglie, offrendo un contributo ai neonati, ai bambini adottati e in affido per quattro anni. Questa misura mira a favorire la crescita delle nuove generazioni e a sostenere le famiglie nel loro percorso quotidiano, rafforzando il tessuto sociale della comunità.

Nuovi nati, bambini adottati e in affido: il Comune di Bormio punta deciso sulle nuove generazioni con un sostegno concreto alle famiglie. Il nuovo regolamento per l'erogazione di un contributo economico è stato adottato all'unanimità nell'ultima assise consiliare del 2025 ed è entrato in vigore. 🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

