Boom di truffe digitali Dalla tessera sanitaria a Instagram ecco come gli hacker provano a rubarci i dati

Negli ultimi tempi si registra un aumento delle truffe online, che coinvolgono diversi canali come la tessera sanitaria e i social network. Gli hacker utilizzano metodi sempre più ingegnosi per ottenere dati personali e sensibili, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti. È importante conoscere le principali strategie adottate dai truffatori per riconoscerle e proteggersi efficacemente nel mondo digitale.

Nel variegato mondo dell'online, i truffatori trovano stratagemmi sempre più sofisticati per ingannare gli utenti, facendoli cadere in trappole digitali complesse da individuare. Basti pensare che nel Report annuale della Polizia postale, pubblicato qualche giorno fa, si parla di ben 27.085 truffe online e frodi informatiche solamente nel 2025, con 4.489 persone indagate. Nelle campagne fraudolente, i pirati del web si fingono anche enti pubblici o colossi dei social network, facendo leva soprattutto sul carattere di urgenza per indurre in errore i malcapitati. La truffa della tessera sanitaria.

