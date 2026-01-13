Bonelli-show alla Camera | Seguite la morale di Trump condannato per abuso sessuale e frode Poi cita Berlusconi in vacanza da Putin

Durante un intervento alla Camera, Bonelli ha criticato il centrodestra, citando il sostegno di alcuni esponenti a figure controverse come Trump, condannato per abuso sessuale e frode, e Berlusconi, che si sarebbe recato in vacanza da Putin. Bonelli ha sottolineato come nel passato ci siano stati comportamenti contrari ai diritti umani, mentre le proteste contro le violazioni erano in corso in Italia.

“Non venite a farci lezioni sui diritti umani perché” nel centrodestra “c’è chi andava in vacanza nella dacia di Putin e Putin veniva ospite nella sua villa qui in Italia, quando la Politkovskaja veniva barbaramente uccisa e noi eravamo invece in piazza a protestare”. Lo dice Angelo Bonelli, leader di Avs, intervenendo nell’aula della Camera dopo l’informativa del ministro Antonio Tajani su Venezuela e Iran, riferendosi a Silvio Berlusconi, senza mai nominarlo. “Siamo molto preoccupati e siamo al fianco dei giovani iraniani – aggiunge il co-portavoce di Europa verde -, notizie drammatiche arrivano con migliaia di morti e deve esserci una risposta forte dell’Unione europea e non frasi di circostanza, si deve dare un segnale molto forte ma pensare a un intervento militare unilaterale ci preoccupa fortemente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonelli-show alla Camera: “Seguite la morale di Trump, condannato per abuso sessuale e frode”. Poi cita Berlusconi “in vacanza da Putin” Leggi anche: Bagarre alla Camera sull’educazione sessuale, Valditara attacca l’opposizione e poi lascia l’Aula: “Sfruttate i femminicidi” Leggi anche: Bonelli attacca Meloni in Aula: “Regista del declino dell’Ue, è la migliore alleata di Trump e di Putin” – Video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Camera dice sì al Salva Milano. Bonelli show: canta Celentano e stona (in tutti i sensi) - Dopo la sceneggiata delle pietre dell'Adige in secca e la richiesta a Giorgia Meloni di non fare le "faccette", Angelo Bonelli se ne inventa un'altra dal suo scranno della Camera dei Deputati. ilgiornale.it Lo show di Bonelli alla Camera contro il Salva Milano: in aula canta la 'Via Gluck' - Durante la discussione del decreto 'Salva Milano Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce di Europa Verde, ha cantato un pezzo de 'Il ragazzo ... repubblica.it Amica9 Tv. . I giardini di Villa Bonelli a #Barletta sono ancora chiusi ma all’interno i lavori proseguono e vanno avanti. Siamo stati questa mattina con le nostre telecamere. Vediamo #villabonelli #lavori #pnrr #fai - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.